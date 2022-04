Für einen guten Start ins Berufsleben sind gewisse Grundkenntnisse, besonders im Umgang mit Computern, heutzutage unerlässlich. Täglich fünf Stunden haben diese Frauen seit September die Schulbank gedrückt, um ihr Wissen aufzufrischen und die arbeitsmarktorientierten Grundkenntnisse zu erwerben. Das Arbeitsamt finanzierte die Weiterbildungsmaßnahme und die anfallenden Kosten, etwa Kinderbetreuungsgeld, so dass verschiedene Dozenten der Akademie Überlingen täglich aus Osnabrück nach Bersenbrück kommen konnten, um den hochmotivierten Frauen Kenntnisse in den Bereichen PC-Training, Arbeitsrecht, Rhetorik, kaufmännische Grundlagen, Deutsch und Bewerbung zu vermitteln.Der Unterricht fand in den Räumen der Fahrschule Janning statt, wo allein 20 Computer zum intensiven Üben mit Text- und Datenverarbeitung zur Verfügung standen. Dass sie keine Angst vor „Mäusen“ haben, sondern sogar gekonnt mit der Computermaus umgehen können, bewiesen die Frauen nicht nur täglich, sondern auch beim Ablegen verschiedener Prüfungen, durch die sie den kleinen europäischen Computer-Führerschein erwarben.Neben den didaktischen und fachlichen Kenntnissen war es vor allem auch das Vermitteln von gesundem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, welches den Frauen als wertvolles Rüstzeug mit auf ihren neuen Weg gegeben wurde, um im harten Berufsleben ihre Frau stehen zu können!

Außer dem Unterricht gab es Vorträge verschiedener Gastreferenten aus Bank und Handwerkskammer und den interessierten Austausch mit den Frauenbeauftragten der umliegenden Gemeinden. Ebenso standen Exkursionen auf der Tagesordnung, beispielsweise zum Deutschen Institut für Lebensmittel oder zum Christlichen Krankenhaus, beides in Quakenbrück,und zum BIZ nach Osnabrück.Nach fünfmonatiger rein theoretischer Phase schloss sich ein dreimonatiges Praktikum in diversen Betrieben des Altkreises an. Busfahrerin, Altenpflegerin, Erzieherin, Bürokauffrau, Verkäuferin und anderes mehr wurde getestet. Für manche endete das Praktikum sogar mit einer Festeinstellung.

Zum Abschluss dieser intensiven und erfahrungsreichen acht Monate trafen sich alle zum abschließenden Frühstück in einem gemütlichen Waldcafé. Außer der Dozentin Anne Busse-Klatt von der Akademie Überlingen, die sich besonders intensiv um die Belange der Frauen gekümmert hatte, waren auch Angelika Kaufmann-Valdorf vom Arbeitsamt Osnabrück und die Frauenbeauftragte aus Bersenbrück und Quakenbrück, Regina Bien und Adelheid Kamper, mit von der Partie.Derzeit hat ein neuer Weiterbildungskurs in Bersenbrück begonnen, allerdings in komprimierter Form, er dauert nur drei Monate.