Die Probleme in der WDR-Fernsehserie '"'Lindenstraße'"' haben einen großen Unterhaltungswert. Auch die Lindenstraße in Bersenbrück sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff, erzeugen doch Radfahrer auf dem Gehweg immer wieder Unmut. Und nun auch in der Bramscher Straße.