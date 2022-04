Fast 600 '"'Rathaus-Kunden'"' hatten sich vor einigen Wochen an einer Bürgerbefragung beteiligt. Das Sozialamt (37 Prozent) und der Bürgerservice (35 Prozent) waren dabei mit Abstand die am meisten nachgefragten Abteilungen der Verwaltung.

Die aktuellen Öffnungs- und Sprechzeiten im Rathaus stießen bei den Besuchern auf große Zustimmung, denn 85 Prozent der Befragten zeigten sich damit einverstanden. Auch bei den Wartezeiten auf dem Rathausfluren kam die Bersenbrücker Verwaltung gut weg, denn immerhin 80 Prozent der Besucher gaben an, dass sie minimal oder sogar gar nicht warten mussten, bis man sich um ihr Anliegen kümmerte.

Sehr zufrieden zeigte sich Michael Lübbersmann als Verwaltungschef über die '"'Benotungen'"' der Rathausmitarbeiter. '"'91 Prozent unserer Kunden bezeichnen das Mitarbeiterverhalten als freundlich oder sogar sehr freundlich und 95 Prozent gaben an, dass ausreichend Zeit für die Belange der Bürger zur Verfügung stand'"', so der Bürgermeister. Gut 85 Prozent der Rathausbesucher fanden es zudem überaus positiv, dass das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Ruhe und ohne Störung abgelaufen sei.

'"'Die Tatsache, dass 92 Prozent aller Befragten bei der Schlussfrage angaben, mit ihrem Besuch im Rathaus zufrieden oder sogar sehr zufrieden gewesen zu sein, ist ein großes Kompliment an die Mitarbeiterschaft im Rathaus'"', freute sich Bürgermeister Lübbersmann. Die Befragung mache nach seiner Einschätzung eindrucksvoll deutlich, dass der Wandel der Samtgemeindeverwaltung von der klassischen Behörde hin zu einem modernen, innovativen, kommunalen Dienstleistungsbetrieb sehr erfolgreich verlaufe.

'"'Auf den Lorbeeren werden wir uns aber mit Sicherheit nicht ausruhen, sondern sind darum bemüht, unser Leistungsangebot und den Service kontinuierlich zu verbessern um auch bei der nächsten Bürgerbefragung möglichst wieder ähnlich gute Benotungen zu erhalten'"', versprach Lübbersmann. Zukunftsmusik: Das Umzugspaket. Wer sich ummeldet, kann sich den Papierkrieg etwa mit Wasser- oder Energieversorger weitgehend abnehmen lassen.