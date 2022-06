In Anlehnung an das Erfolgsmodell des Niedersächsischen Jugendsinfonieorchesters (ebenfalls demnächst in Bersenbrück zu hören) wurde im Jahr 1980 der Landesjugendchor Niedersachsen gegründet, um musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu qualifizierter Weiterbildung zu geben.

Das abwechslungsreiche Repertoire des Chores resultiert aus einer flexiblen künstlerischen Leitung, die nach dem Vorbild Eric Ericsons arbeitet. Der hatte bereits in den vierziger Jahren diesbezügliche künstlerische Entwicklungen in Skandinavien in Gang gesetzt.

Unter der ständigen künstlerischen Beratung von Prof. Jörg Straube entstanden und entstehen vielseitige Kooperationen mit anderen professionellen Chorleitern, die unterschiedliche Impulse setzen und damit im Ergebnis zu hoher künstlerischer Kompetenz führen.

Mit Robert Sund aus Upsala hat der Landesjugendchor in diesem Jahr einen Dirigenten verpflichtet, der seit Jahren zu den bedeutendsten Chorleitern Schwedens gehört. Bekannt wurde er auch als Gastdirigent bei bekannten Rundfunkchören in Stockholm und Wien, auch leitete er den „Weltjugendchor“ in Südamerika. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitete er als Dozent an den Universitäten von Minnesota und Tacoma in den USA und an der Musikhochschule in Düsseldorf.

Das Bersenbrücker Publikum kann sich auf ein Konzert freuen, das aus einer Mischung zwischen romantischer Chormusik und modernen Chorstücken besteht, bei der sowohl Einflüsse des Jazz als auch der skandinavischen Volksmusik zu hören sein werden.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 13 Euro (ermäßigt sieben Euro). Kinder bezahlen in elterlicher Begleitung einen Euro. Für Mitglieder des Kulturrings ist der Eintritt frei.