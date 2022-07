Außerdem kündigte Koop an, drei Kindergärten in der Samtgemeinde Bersenbrück würden zu sogenannten Familienzentren aufgestuft. Dies betreffe den Astrid-Lindgren-Kindergarten und den Kindergarten Arche Noah in Bersenbrück sowie den St.-Nikolaus-Kindergarten in Ankum.

Im Rückblick auf das Jahr 2011 bezeichnete Koop die Ernennung der von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück und der Haupt- und Realschule Ankum zu Oberschulen als einen politischen Erfolg der Samtgemeinde. In diesen Schulen hätten Arbeitsgruppen gute Arbeit zu deren Aufbau geleistet.

In der Stadt Bersenbrück sei das politische Jahr besonders spannend gewesen, aber nicht minder erfolgreich, diese Erfolge gelte es, in den nächsten Monaten zu festigen. Die Bemühungen um ein Einkaufszentrum auf dem LNK-Gelände hätten sowohl ein negatives wie auch ein positives Echo in Bersenbrück gefunden. Weil es immer noch Klärungsbedarf gebe, würden weiter Gespräche mit Vertretern von Landkreis und Landesbehörden geführt.

Die Innenstadtsanierung sei an der Bramscher Straße so gut wie abgeschlossen und werde nun rund um die Ampelkreuzung nördlich davon weitergeführt. Viele Grundbesitzer dort hätten sich gemeldet und Interesse und Gesprächsbereitschaft bekundet.

Rechtzeitig zum 50-jährigen Bestehen des Bersenbrücker Freibades habe die Samtgemeinde das Freibadgebäude erneuert. Die Stadt schuf davor einen neuen Busbahnhof. Mit dem Bau neuer Parkplätze für Freibadbesucher solle dieses Projekt bis zum Sommer abgeschlossen werden. Neue Bauplätze sollen mit einem Wohngebiet im Südosten der Bersenbrücker Südstadt geschaffen werden.