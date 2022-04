Die Mitglieder der KFD Eggermühlen stecken mitten in den Vorbereitungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten. FOTO: KFD Eggermühlen Erster Kreativmarkt am 10. April KFD Eggermühlen feiert Jubiläum mit Konzert von Bea Nyga Von noz.de | 07.04.2022, 06:52 Uhr

Die KFD Eggermühlen feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. „Ein guter Grund zum Feiern“, so die Überlegungen des Vorstandsteams. Die Vorbereitungen für den Kreativmärkt am 10. April 2022, das Patronatsfest, der Jubiläumsfeier und als Highlight das Konzert mit der Songwriterin Bea Nyga laufen.