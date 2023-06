Mit Löschschaum haben Unbekannte die Herz-Jesu-Kirche am Nachmittag des 14. Juni verunstaltet. Symbolfoto: Christin Klose/dpa up-down up-down Aufruf zu Putzaktion Rowdys verwüsten Kirche in Kettenkamp mit Löschschaum Von Martin Schmitz | 15.06.2023, 18:49 Uhr

Rowdys machen sich immer wieder in der Kettenkamper Herz-Jesu-Kirche zu schaffen. Die jüngste Tat: Irgendjemand versprühte den Inhalt des Feuerlöschers überall im Kirchenraum. Kirchgänger können in der Messe am Sonntag den Schaden begutachten.