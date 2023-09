Die Fußgängerampel befindet sich in Höhe der Grundschule an der Bramscher Straße. Am Montag gegen 8.30 Uhr wollte ein 19-Jähriger aus Quakenbrück dort mit einem E-Scooter die Straße überqueren.

Laut Polizei zeigte die Ampel Grün an für den Scooterfahrer und Rot für den Straßenverkehr auf der Bramscher Straße. Ein 75-jährige Frau aus Alfhausen habe das Rotlicht aber übersehen und mit dem Pkw den 19-Jährigen angefahren. Der wurde mit leichten Verletzungen in eine Krankenhaus gebracht.

