Die Metallfans in der Region freuen sich auf das Bruch Open Air 2023 in Kettenkamp Foto: Bruch-Open-Air up-down up-down Tickets für Rockfestival ausverkauft 20 Bands rocken beim Bruch Open Air 2023 in Kettenkamp vor großer Kulisse Von Mirko Nordmann | 14.06.2023, 17:03 Uhr

Am 16. und 17. Juni 2023 wird es laut in Kettenkamp. 20 Rockbands auf zwei Bühnen sorgen am Freitag und Samstag beim Bruch Open Air für Stimmung. Die Rockfans, die ein Ticket für das Open-Air-Festival ergattert dürfen sich glücklich schätzen, denn die Veranstalter melden: Ausverkauf! Die letzten Infos im Überblick.