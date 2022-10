Der Blick auf die Kita Lindenallee, die noch einmal erweitert werden soll. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Entscheidung im Rat steht jetzt an Kita Lindenallee in Rieste soll auf sechs Gruppen ausgebaut werden Von Marcus Alwes | 29.10.2022, 14:00 Uhr

Die Kita Lindenallee in Rieste soll noch einmal um zwei Gruppenräume und einige dazugehörige Nebenräume erweitert werden. Der Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. November 2022, mit dem Themenkomplex befassen.