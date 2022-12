Mitglieder der Riester Gewerbegebemeinschaft und des Fischereivereins Hasestrand präsentieren den Adventskalender. Foto: Holger Schulze up-down up-down Gewinnchancen hinter jedem Türchen Riester Angelverein bekommt Erlös aus Adventskalenderaktion Von Holger Schulze | 05.12.2022, 06:59 Uhr

Alle Jahre wieder gibt die Riester Gewerbegemeinschaft einen Adventskalender heraus. Auch in diesem Jahr war dies so, in einer Auflage von 600 Exemplaren.