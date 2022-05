Die Mitglieder des Wasserskiclubs stellten in diesem Jahr den Maibaum am Diekplatz auf. FOTO: Hörnschemeyer Fest auf dem Diekplatz Rieste feiert ausgelassen in den Mai Von Ilona Ebenthal | 02.05.2022, 15:23 Uhr

Endlich wieder Maifest in Rieste. Für das Aufstellen des Maibaums trat in diesem Jahr der Wasserskiclub an.