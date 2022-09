Foto: Marcus Alwes Vier Tage Feierlichkeiten im Überblick So feiert Rieste „777“: Das Festprogramm bis zum großen Umzug Von Marcus Alwes | 07.09.2022, 12:43 Uhr

Die Gemeinde Rieste feiert in diesem Jahr ihr 777-jähriges Bestehen. Das große Festwochenende beginnt am Donnerstag, 8. September 2022, und endet am Sonntag, 11. September. Höhepunkt wird ein großer Festumzug bis zum Lager Tor sein.