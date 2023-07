In Rieste brannte in der Nacht zu Dienstag eine Scheune nieder. Foto: Feuerwehr Alfhausen up-down up-down Scheune niedergebrannt Großbrand auf Bauernhof in Rieste: Wind trieb Flammen auf Wohnhaus zu Von Martin Schmitz | 04.07.2023, 11:11 Uhr

Auf einem Bauernhof in Rieste brannte in der Nacht zu Dienstag eine Scheune nieder. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden soll in sechsstelliger Höhe liegen.