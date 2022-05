Die Besucher des Revolution Train erleben die Folgen des Drogenkonsums hautnah mit – zum Beispiel an einer nachgestellten Unfallstelle. FOTO: Petr Pelucha Photography Interaktive Prävention im Anti-Drogen-Zug Revolution Train macht Station in Ankum und Bramsche Von noz.de | 23.05.2022, 15:19 Uhr

Am Montag, 13. Juni 2022, fährt ein besonderer Zug in den Bahnhof Ankum ein: Der Revolution Train, ein interaktiver Anti-Drogen-Zug, will auf spektakuläre Weise auf die Folgen des Drogenkonsums aufmerksam machen. Im Anschluss, von Montag, 20. Juni 2022 bis Mittwoch, 22. Juni 2022, macht er Halt im Bahnhof Bramsche.