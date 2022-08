In Bersenbrück wurde ein Rettungswagen bei einem Zusammenstoß beschädigt.. FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Kein Patient an Bord Rettungswagen wird bei Verkehrsunfall in Bersenbrück gerammt Von Martin Schmitz | 05.08.2022, 15:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Bersenbrück wurde am Freitag ein Rettungswagen erheblich beschädigt. Zum Glück hatte er keinen Kranken oder Verletzten an Bord.