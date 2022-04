Das Restaurant am Alfsee in Rieste ist nicht nur ein Anlaufpunkt für Campingplatz-Touristen. FOTO: Alfsee GmbH/Markus Stuckenberg Vom Burger bis zum Schaumsüppchen Beim Restaurant „Feingeist“ am Alfsee ist nicht nur der Name neu Von Ilona Ebenthal | 05.04.2022, 16:48 Uhr

„Feingeist“ heißt das ehemalige Restaurant Piazza am Alfsee in Rieste jetzt. Und nicht nur der Name ist neu. Das „Feingeist“ will mit neuem Konzept nicht nur Touristen anlocken.