Am Sonntag öffnet das Restaurant „Ankumer Nostalgie“ zum letzten Mal. Wie es mit dem Lokal an der B214 weitergeht, ist offen. Foto: Martin Schmitz up-down up-down Familie Tapes gibt auf Darum schließt das Restaurant „Ankumer Nostalgie“ nach nur 15 Monaten Von Martin Schmitz | 24.02.2023, 17:27 Uhr

Wer noch einmal im „Ankumer Nostalgie“ essen möchte, muss sich beeilen. Am 26. Februar 2023 ist das Restaurant an der B214 in Ankum zum letzten Mal geöffnet. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest.