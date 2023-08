Reggae-Jam 2023 in Bersenbrück Das Reggae-Männeken grüßt von weitem: Unterwegs auf dem Festival-Gelände Von Björn Thienenkamp | 05.08.2023, 18:34 Uhr Das Symbol fürs Reggae Jam wurde mit Holz fünf Meter hoch nachgebaut. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down

Beim Reggae Jam 2023 in Bersenbrück treten zahlreiche Künstler auf. Doch auch drumherum gibt es so einiges zu sehen - zum Beispiel das riesengroße Moped-Männeken, das Logo des Reggae Jam. Was hat es damit auf sich?