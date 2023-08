Gummistiefel, Generator, Gartenliege Nach dem Reggae Jam: Das ist liegengeblieben - und hilft jetzt Wohnungslosen Von Isabel Athmer | 07.08.2023, 17:27 Uhr Nicht alle Hinterlassenschaften der Reggae-Jam-Besucher sind Müll: Viel von dem Camping-Equipment ist noch intakt. Foto: Isabel Athmer up-down up-down

Die Festival-Besucher des Reggae Jam 2023 in Bersenbrück sind größtenteils abgereist, da zeigt sich, was sie hinterlassen haben. Neben leeren Flaschen und Plastikmüll, blieben auf dem Campingplatz auch Zelte, Isomatten und Co. zurück. Ein Grund für die Caritas, das Gelände nach Spenden für Wohnungslose abzusuchen.