Bei einem Verkerhsunfall in Bersenbrück wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Unübersichtliche Einmündung Radfahrer landet auf Motorhaube in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 07.07.2023, 12:36 Uhr

Leicht verletzt wurde am Freitag in Bersenbrück ein Radfahrer, der mit einem Pkw zusammenstieß. Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Einmündung der Otto-Hahn-Straße in die Bokeler Straße. Unter Radfahrern gilt die Ecke als unübersichtlich und gefährlich.