Florian Schnurpfeil erzielte das wichtige 1:0 für den Quitt Ankum. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Englische Woche in der Bezirksliga Quitt Ankum lässt GMHütte beim 1:0-Sieg nicht ins Spiel kommen Von Matthias Benz | 24.04.2023, 15:09 Uhr

Einen wichtigen Heimsieg hat Ankum am Sonntag gefeiert, doch in der Bezirksliga geht es jetzt Schlag auf Schlag: Am Mittwoch, 26. April2023, tritt der Quitt in Fürstenau an, während den SC Rieste eine richtungsweisende Partie in Osnabrück erwartet. Der FC Kalkriese spielt zu Hause.