Die Riester (hier Daniel Cook, in Weiß) und die Wallenhorster schenkten sich nichts. FOTO: Rolf Kamper SC Rieste tritt auf der Stelle Quitt Ankum vor Derby gegen FC Kalkriese mit Personalsorgen Von Matthias Benz | 07.04.2022, 18:57 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga haben der SC Rieste und der FC Kalkriese bereits am Mittwoch Punktspiele absolviert. Für die Aufgaben am Wochenende gibt es bei beiden Teams noch Luft nach oben.