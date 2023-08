Doping, Stürze, Regelbrüche Ohne ihn gehts nicht: Robert Markus ist Tierarzt beim Renntag in Quakenbrück Von Isabel Athmer | 31.08.2023, 05:54 Uhr Seit 2010 dabei: Dr. Robert Markus ist als Tierarzt fester Bestandteil des Quakenbrücker Pferderennens. Foto: Isabel Athmer up-down up-down

Am 3. September 2023 findet das traditionelle Pferderennen des Artländer Rennvereins in Quakenbrück statt. Einer ist bei dem Event unabkömmlich: Ohne Tierarzt Dr. Robert Markus aus Bersenbrück geht kein Pferd an den Start. So erlebt er den Renntag.