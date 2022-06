In Alfhausen ist am Dienstagabend eine Quadfahrerin verunglückt. FOTO: NWM-TV Von der Straße abgekommen 21-jährige Quadfahrerin stirbt bei Unfall in Alfhausen Von Jule Rumpker | 07.06.2022, 20:13 Uhr

Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Alfhausen. Eine 21-jährige Quadfahrerin starb noch an der Unfallstelle.