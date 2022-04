Am Festivalsamstag des 19. Talge Open Air will sie das Publikum höchstpersönlich von ihrem musikalischen Können überzeugen. Losgehen soll es gegen 21.45 Uhr.

Die sechs Folk-Punk-Newcomer aus Reading in der Nähe von London gründeten ihre Band vor sieben Jahren und werden Liebhaber und Kenner der Szene an die Stile von Flogging Molly und The Dreadnoughts erinnern – oder an eine Mischung aus beiden. Mit Letzteren spielten Smokey Bastard vor einigen Jahren sogar schon zusammen auf einem Festival in Tschechien.

Das Besondere am Sound dieser außergewöhnlichen Band: Unter Einsatz von Instrumenten wie Akkordeon, Tin Whistle, Mandoline und Banjo wird der traditionelle Folk-Stil noch zusätzlich betont. Humorvolle Texte und raue bis kratzige Stimmen – wie in Whiskey getränkt – runden das Klangbild des Sextetts ab.

Beim Zuhören fühlt man sich gedanklich in irgendeinen Pub versetzt, ein Guinness nach dem anderen macht die Runde; dicke Rauchschwaden stehen in der Luft, und man wippt heiter mit dem Knie zur Musik.

Weitere Informationen und musikalische Kostproben: w ww.facebook.com/smokeybastard .