Okay, der Reihe nach: Pfiffig war das Lo-Parker-Quartett Daniel Liening-Ewert, Florian Gahm, Christian Reinke und Johannes Fels schon immer. Nun haben die vier ihr eigenes Label „Hero Records“ gegründet. „Das ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit“, begründet dies Gitarrist Florian Gahm. Erstmals will die Band ihre Musik nun auch online vermarkten, über i-Tunes und Co. Auf der Videoplattform You-Tube gibt es einen Clip der Jungs mit Prashant Prabakhar zu bewundern, bekannt aus der Fernsehserie Stromberg. Mit Vollgas arbeitet die Truppe an einem Video zu ihrer neuen Scheibe. Gahm hofft, dass es fertig ist zur Präsentation im Kingston am Freitag, 23. März.

Musikalisch ist die Truppe endgültig am Mittelmeer angekommen. Sie experimentiert schon länger mit spanischen Texten neben englischsprachiger Rockmusik. Und weil der Latino-Rock so gut ankommt, gibt Lo Parker nun erstmals eine CD allein mit spanischen Songs heraus.

Für den Kingston Live Summer hat Chef Bernd Lagemann neben Lo Parker noch einen weiteren Appetitanreger auf dem Serviertablett: Tanz in den Mai am 30. April mit Maik & Thiener Törner. Der Name spielt auf die unvergessene Rockröhre Tina Turner und ihren Ex-Gatten an und zugleich auf die Herkunft eines Teils der Band aus Thiene. Maik & Thiener Törner ist ein Ableger der Grovin Goblins und spielt Rockklassiker.

Am 9. Mai soll es dann richtig losgehen mit dem Kingston Live Summer. Ab dann spielt jeden Mittwoch eine Band oder ein Entertainer aus der Region ab 19.30 Uhr umsonst und draußen. Dafür wird als Neuerung eine feste Bühne aufgebaut im Weingarten im Innenhof des Lokals. Als Partner steigt das Weinhaus Wojtun in die Bewirtung ein. Außerdem soll es einen knallbunten jamaikanischen Bauwagen als Bar geben. Da hat die Kingston-Crew also noch Einiges an Arbeit vor sich, um die kleine Livekonzertarena fertigzustellen. Aber es könnte sich lohnen, denn in der Besetzungsliste tauchen neben bewährten Local Heroes auch neue Namen auf und überregional bekannte Größen wie die Steelyard Blues Band aus Großbritannien oder Ganjaman, Nummer zwei der deutschen Reggae-Szene hinter dem unangefochtenen Star Gentleman.

Bernd Lagemann selbst freut sich besonders auf Krügers Randgruppe aus Osnabrück (11. Juli). „Die machen sehr witzige deutsche Texte zu Reggae, Ska und Rock“, sagt der Kingston-Chef.

Internet: www.Gasthaus-Kingston.de, www.LoParker.de, (plus Seiten in Myspace und Facebook).