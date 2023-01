Die Frauenärzte Roland Doll (links) und Konrad Lis bleiben mit ihrer Praxis in Ankum, auch wenn die Geburtshilfe am Marienhospital schließt. Foto: Nina Strakeljahn up-down up-down Bis Mitte des Jahres noch Geburten Praxis der Frauenärzte Roland Doll und Konrad Lis bleibt in Ankum Von Nina Strakeljahn | 29.01.2023, 08:34 Uhr

Die Geburtshilfe und Gynäkologie in Ankum schließt am 30. Juni 2023, das ist beschlossene Sache. Die beiden Frauenärzte Roland Doll und Konrad Lis bleiben mit ihrer Praxis aber auch darüber hinaus in Ankum.