Ein letztes Mal Verkehrserziehung: Nach 47 Dienstjahren geht Harald Nehls in den Ruhestand. Foto: Isabel Athmer Präventionsxperte im Osnabrücker Nordkreis Polizist Harald Nehls aus Bersenbrück verabschiedet sich in den Ruhestand Von Isabel Athmer | 21.04.2023, 07:49 Uhr

Verkehr, Medien, Enkeltricks – Harald Nehls war Experte in Sachen Prävention. Nachdem er zuletzt den Jungen und Mädchen des St.-Nikolaus-Kindergartens in Ankum das Einmaleins im Straßenverkehr beigebracht hat, geht der Polizist aus Bersenbrück nun in den Ruhestand. Er blickt auf zehn Jahre als Präventionsbeauftragter zurück.