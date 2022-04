Die Polizei sucht Personen, die den Betrügern in Gehrde auf den Leim gegangen sind. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens Männer täuschten Notlage vor Polizei zieht Betrüger in Gehrde aus dem Verkehr Von Mirko Nordmann | 27.04.2022, 18:00 Uhr

Ohne Benzin und ohne Bargeld in einer fremden Gegend - ein Graus für jeden Autofahrer. Das machten sich zwei Männer zu nutze, die am Mittwoch in Gehrde versucht hatten, hilfsbereiten Menschen das Geld auf üble Weise aus der Tasche zu ziehen.