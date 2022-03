Erfolgreich hat die Polizei zwei Diebe in Ankum verhaften können. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens Dank Mitarbeiter des Recyclinghofes Polizei ertappt Schrottdiebe in Ankum auf frischer Tat Von Nina Strakeljahn | 27.03.2022, 11:25 Uhr

Die Polizei hat am Samstagabend zwei Männer festgenommen, die zuvor auf einem Recyclinghof an der Bippener Straße in Ankum Altmetall entwendet hatten.