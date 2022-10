Alfhausens Nils Stuckenberg (rotes Trikot) trifft in dieser Szene zum 3:0. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball: Sonntag in Quakenbrück Titelverteidiger SV Alfhausen erreicht Viertelfinale des Kreispokals Von Matthias Benz | 13.10.2022, 22:03 Uhr

Der amtierende Pokalsieger SV Alfhausen hat das Achtelfinale gegen den Osnabrücker Spielverein 16 mit Bravour bestanden. Mit 5:1 gewann der ASV, der am Sonntag zum Ligaspiel nach Quakenbrück fährt. Bereits am Freitag wird in Bersenbrück gekickt.