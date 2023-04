Fördergelder für die Neugestaltung des Busbahnhofs zu bekommen, wird für die Gemeinde Alfhausen schwieriger als gedacht. Foto: Margarete Hartbecke up-down up-down Gemeinde muss Pläne überdenken Platzt der Traum vom neuen Busbahnhof in Alfhausen? Von Martin Schmitz | 27.04.2023, 17:38 Uhr

Der Busbahnhof an der B68 in Alfhausen soll barrierefrei, komfortabler und schöner werden. Die Pläne sind fertig, doch nun wackelt die Finanzierung. Also noch einmal alles auf Anfang.