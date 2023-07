Wegen eines Pkw-Brandes musste der Kaufland-Markt in Bersenbrück für eine Stunde gesperrt werden. Foto: NWM-TV up-down up-down Nach Entlüftung wieder geöffnet Pkw-Brand vor Kaufland-Markt in Bersenbrück: Gebäude evakuiert Von Martin Schmitz | 20.07.2023, 16:22 Uhr | Update vor 20 Min.

Vor dem Kaufland-Markt in Bersenbrück geriet am Donnerstagnachmittag ein Pkw in Brand. Das Gebäude musste evakuiert werden, wurde aber nach einer Stunde wieder für Mitarbeiter und Kunden geöffnet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.