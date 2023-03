Auf der B 214 in Gehrde fuhr ein Auto gegen einen Baum und brannte aus. Foto: NWM-TV up-down up-down B 214 war voll gesperrt Pkw-Brand in Gehrde: Mutter mit zwei Kindern verletzt Von Mirko Nordmann | 23.03.2023, 09:13 Uhr | Update vor 16 Min.

Bei einem schweren Unfall am Mittwoch in Gehrde ging ein Pkw in Flammen auf. Eine Mutter und ihre sechs und acht Jahre alten Kinder konnten sich verletzt aus dem Fahrzeug retten.