Bürgermeister begrüßt Sanierung Ortsdurchfahrt in Rieste soll sicherer für Fußgänger und Radfahrer werden

Sanierung und Umbau der Ortsdurchfahrt in Rieste erfolgen mit dem Ziel, „eine allgemeine Verkehrsberuhigung durch intelligente Verkehrsführung“ zu erreichen, unterstreicht Bürgermeister Christian Scholüke. Die Maßnahmen an der K148 und K167 werden augenblicklich geplant, in den Jahren 2024 und 2025 sollen sie realisiert werden.