Von Marcus Alwes | 15.01.2023, 14:44 Uhr

Vor zwei Jahren zogen die Franziskaner-Minoriten im Kloster Lage ein. Ein neuer Konvent war in Rieste gegründet. Jetzt gestattet die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen auch Außenstehenden zunehmend einen Blick in das Gebäude - in den Saal, den Klosterladen oder auch in die Ferienwohnungen und Gästezimmer dort.