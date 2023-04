Moritz Kröger und Paul Feldmann (von links) begutachten eine Brieftaube. Foto: Martin Schmitz up-down up-down Zucht von Opa und Enkel in Ankum Die Faszination für Brieftauben verbindet Paul Feldkamp und Moritz Kröger Von Martin Schmitz | 07.04.2023, 13:26 Uhr

Es muss ihnen in den Genen liegen: Wenn sie von ihren Brieftauben sprechen, bekommen Großvater Paul Feldkamp und Enkel Moritz Kröger den gleichen Glanz in den Augen. Es gibt Momente, in denen Tauben Glücksgefühle auslösen können, verrät Moritz Kröger.