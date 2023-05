Am 14. Mai 2023 findet in Bersenbrück das 9. Oldtimertreffen statt. Foto: Lagemann up-down up-down Am 14. Mai 2023 Beim Oldtimertreffen in Bersenbrück geht es nicht nur um alte Autos Von Martin Schmitz | 08.05.2023, 10:46 Uhr

Beim Oldtimertreffen am Sonntag, 14. Mai 2023, in Bersenbrück geht es nicht nur um wunderschöne alte Autos. Bewährte Musiker starten durch in neuen Bands. Und ein junger Autofachmann stellt sich vor.