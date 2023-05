Auf ein gutes Gelingen: Mit Ankumer Bier stoßen Holger Paulsen, Heiko Kemper und Ewald Beelmann auf die Oldtimertreffen im Bahnhof an. Foto: Martin Schmitz up-down up-down Los geht es am 21. Mai 2023 Oldtimer-Frühschoppen in Ankum am Bahnhof einmal im Monat Von Martin Schmitz | 12.05.2023, 12:30 Uhr

Neben den Treffen der Oldtimer IG Osnabrück soll es jetzt auch Oldtimer-Frühschoppen am Bahnhof in Ankum geben. Los geht es am 21. Mai - mit einer speziellen Wurst und dem passenden Bier.