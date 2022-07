Ute Sommer (Zweite von links) ist neue Einrichtungsleiterin im Niels Stensen Pflegezentrum in Ankum. Begrüßt wird sie von Geschäftsführer Christian Nacke (links) sowie Pflegedienstleiter Axel Spieker und Pflegedienstleiterin Laura Schröder. FOTO: NSK/Miriam Oberholthaus up-down up-down 55 Plätze für Lang- und Kurzzeitpflege Niels-Stensen-Pflegezentrum in Ankum hat eine neue Leiterin Von noz.de | 28.07.2022, 15:53 Uhr

Das Niels-Stensen-Pflegezentrum in Ankum und die Niels-Stensen-Kurzzeitpflege am Natruper Holz in Osnabrück haben eine neue Leiterin, die schon seit vielen Jahren in der Pflege tätig ist.