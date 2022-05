Besondere Aufmerksamkeit schenken viele Museumsbesucher dem Hubschrauberprototyp, der einst in einer Menslager Schmiede konstruiert wurde und nun in Ankum einen neuen Ehrenplatz erhalten hat. FOTO: Georg Geers Thema Mobilität Neues Technikmuseum im Ankumer Bahnhof eröffnet Von Georg Geers | 09.05.2022, 17:08 Uhr

Selten herrschte in den vergangenen Jahren am Bahnhof in Ankum derart Betrieb wie am vergangenen Sonntag. In einem ehemaligen Lagergebäude auf dem Gelände eröffnete das ABE-Museum seine Pforten.