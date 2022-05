Aufgerüstet hat der Campingplatz am Alfsee: Ein neues Sanitärgebäude sorgt für noch mehr Komfort (Symbolbild). FOTO: Alfsee GmbH Auf dem Campingplatz Neues Komfort-Sanitärgebäude am Alfsee in Betrieb genommen Von Hans Schmutte | 13.05.2022, 14:25 Uhr

Ein topmodernes Sanitärgebäude ist auf dem Campingplatz am Alfsee in Rieste jetzt in Betrieb genommen worden. Investiert wurden dafür 1,5 Millionen Euro.