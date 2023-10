Gebäude prägt das Stadtbild Neues Dach, neue Fenster: Altes Stadthaus in Bersenbrück wird saniert Von noz.de | 03.10.2023, 15:08 Uhr Das Aufsetzen des neuen Dachgebälks dauerte nur zwei Tage, dann folgt eine Abdeckung mit Folien und die Eindeckung mit Dachziegeln. Foto: Samtgemeinde Bersenbrück up-down up-down

Das alte Stadthaus in Bersenbrück – einst war in dem fast 100 Jahre alten Gebäude auch das Rathaus der Stadt untergebracht – ist zurzeit ein Baustelle. Die Stadt steckt eine Viertelmillion Euro in die Sanierung.