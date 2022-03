Die Theke hat er sich auf seine Körpergröße maßschneidern lassen. Doch am Freitag ist Schluss für Daniel John und Jessica Grothaus im Gasthaus Bungenstock in Gehrde. FOTO: Martin Schmitz Zum Abschied gibt es eine Party Daniel John gibt Gasthaus Bungenstock in Gehrde auf Von Martin Schmitz | 25.03.2022, 10:52 Uhr

Heute ist für Daniel John Schluss im Gasthaus Bungenstock in Gehrde. Von seinen Gästen will er sich mit einer Party verabschieden. Bis ein neuer Pächter gefunden ist, will Toni Stanev die Gaststätte provisorisch weiterführen lassen.