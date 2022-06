Thorsten Marunde-Wehmann wird neuer Co-Trainer beim TuS Bersenbrück. FOTO: Archivfoto/Rolf Kamper Marunde-Wehmann neuer Co-Trainer So bereitet sich der TuS Bersenbrück auf die neue Saison vor und | 16.06.2022, 18:46 Uhr Von Christian Hesse Sascha Knapek | 16.06.2022, 18:46 Uhr

Der Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück ist mit seinem neuen Trainer Guido Kalle in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Am Montag bat der neue Cheftrainer seine Spieler zur ersten Trainingseinheit. Bereits am Sonntag, 19. Juni 2022 steht das erste Testspiel gegen einen attraktiven Gegner an.