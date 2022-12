Der große Festumzug durch den Ort gehörte zu den Höhepunkten der Jubiläumsfeierlichkeiten. Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down Verkauf im Dorftreff „Riesterei“ Neuer Bildband über 777-Jahr-Feier in Rieste jetzt erhältlich Von noz.de | 15.12.2022, 14:47 Uhr

Ein neuer Bildband erinnert mit vielen Motiven an die 777-Jahr-Feier in Rieste und soll die Feierlichkeiten in Erinnerung halten.