Die Landesliga-Damen des TuS Neuenkirchen haben unter ihrem neuen Trainer Udo Rabe-Konermann den zweiten Sieg gefeiert. Die turbulente Partie bei der FSG Twist gewannen die Südoldenburgerinnen mit 6:3. Basis des Erfolgs war die frühe 3:0-Führung, die Janina Jendrzejewski (2.), Sophie Borcherding (11.) und Nele Fabeyer (27.) herausschossen.

Danach war aber auch Twist erfolgreich, sodass Borcherding (63.) sowie Fabeyer (63., 87.) in der zweiten Hälfte weitere Tore schießen mussten. Am Ende war es aber ein verdienter Erfolg und der dritte Sieg in Serie für die TuS-Spielerinnen. Am Freitag, 18. November 2022, spielt der TuS um 19.30 Uhr bei der SG Georgsdorf/Veldhausen um den Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals. Dort würde im April nächsten Jahres der Landesliga-Konkurrent TuS Lutten warten.

Kreisliga: Wichtiger Endspurt für die Eintracht

Kreisligist Eintracht Neuenkirchen feierte einen 3:1-Sieg gegen den SC Melle. Dabei bogen Luisa Wesselkämper (26.) und Lena Kruse (37.) den Rückstand aus der 15. Minute noch vor der Pause um. Mabelle Mönsters (87.) machte kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Während einige andere Mannschaften am Wochenende schon ihr letztes Spiel vor der Winterpause machten, steht die Eintracht vor der wichtigen Partie gegen Tabellenführer Blau-Weiß Hollage II. Anstoß ist am Samstag, 19. November, um 18 Uhr in Neuenkirchen.

Die SG Hollenstede/Schwagstorf feierte zum Abschluss der ersten Saisonhälfte, dank eines Eigentors der Gäste in der 42. Minute, einen 1:0-Sieg gegen Schwege/Bad Laer.

Bramsche/Rieste feiert ersten Sieg

Einen tollen Fußballtag erwischten die Spielerinnen der SG Bramsche/Rieste zu Hause gegen den TuS Glane II. Nach einer Hinrunde voller zumeist hoher Niederlagen platzte endlich der Knoten: Mit 3:2 errang die SG den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:0 durch Emily Feldkamp (50.) folgte schließlich eine turbulente Schlussphase, in der Glane zwei Tore machte. Aber ein Doppelpack von Carina Rassfeld (82., 84.) sicherte Bramsche/Rieste drei Punkte.

Kreisklasse: Geschäftige letzte Fußballwoche

Auch in der Kreisklasse ist in dieser Woche noch viel los. Am letzten Samstag machten die SG Grafeld/Berge (4:0), der SV Kettenkamp (4:0) und vor allem der FC Talge (9:2) mit ihren hohen Siegen auf sich aufmerksam. Am Mittwoch, 16. November, gibt es noch diese vier Nachholspiele:

SG Grafeld/Berge II – SG Grafeld/Berge, 19 Uhr

SG Alfhausen/Hesepe-Sögeln II – SV Hunteburg, 19.30 Uhr

SG Hollenstede/Schwagstorf II – SG Voltlage, 19.30 Uhr

SG Kalkriese/Venne – DJK Schlichthorst, 19.30 Uhr

Während das interne Aufeinandertreffen in Grafeld wohl eher ein besseres Trainingsspiel wird, kann man in den anderen Begegnungen harte Kämpfe um Punkte im Tabellenmittelfeld erwarten.

Und so geht es am Wochenende weiter: