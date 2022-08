Zeljko Dragic aus Alfhausen tritt bei der Landtagswahl für Volt an. (Archivfoto) FOTO: Dragic up-down up-down Wahl am 9. Oktober 2022 Neue Partei: Zeljko Dragic aus Alfhausen tritt bei der Landtagswahl für Volt an Von Nina Strakeljahn | 16.08.2022, 09:11 Uhr

Zeljko Dragic aus Alfhausen tritt bei der Wahl des niedersächsischen Landtags am 9. Oktober 2022 als Direktkandidat der Volt-Partei an. Er hat bereits mehrfach für politische Ämter in unterschiedlichen Parteien kandidiert.