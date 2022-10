Das Hasetal gehört zu den sieben Ökomodellregionen in Niedersachsen. Auch hier soll es mehr Ökolandbau in der Landwirtschaft geben. Symbolfoto: dpa/Uli Deck up-down up-down „Ökomodellregion Hasetal“ im Nordkreis Wie Detert Brummer-Bange mehr Bio in die Landwirtschaft bringen will Von Martin Schmitz | 22.10.2022, 14:04 Uhr

Ankums Altbürgermeister Detert Brummer-Bange hat eine neue Aufgabe übernommen. Als Projektmanager der Ökomodellregion Hasetal will er den Bioanteil an der regionalen Landwirtschaft vergrößern. Die Voraussetzungen sind da. Doch die aktuelle Krise macht das Vorhaben schwieriger, sagt er in einem Interview mit unserer Redaktion.